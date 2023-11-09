Новости Эстонии
09.11.2023, 20:52

„Это будет неизбежно!“ Коалиция строит план связать проект госбюджета с голосованием по доверию правительству

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Заседание Рийгикогу
Заседание Рийгикогу
ФОТО: DELFI MEEDIA

Председатели парламентских фракций Партии реформ, Социал-демократической партии (СДП) и партии Eesti 200 заявили сегодня, что, по всей видимости, законопроект о бюджете придется связать с голосованием по вотуму доверия правительству, пишет Delfi. Политолог Рейн Тоомла считает, что тактика затягивания работы Рийгикогу, которую применяет EKRE, может оказать партии медвежью услугу и убедить президента Алара Кариса одобрить такое голосование.

Председатель фракции партии Eesti 200 в Рийгикогу Тоомас Уйбо назвал обструкцию, которой сейчас Эстонская консервативная народная партия (EKRE) тормозит работу парламента, атакой против конституционного порядка.

„То, чем сейчас занимается EKRE, - это совершенно безответственный, бессмысленный и злонамеренный способ нанести ущерб репутации Рийгикогу, высмеять работу парламента и показать его как неспособный принимать решение институт, занимающийся совершенно бессмысленной и бесполезной деятельностью“, - заявил Уйбо.

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