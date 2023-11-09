09.11.2023, 20:52
„Это будет неизбежно!“ Коалиция строит план связать проект госбюджета с голосованием по доверию правительству(3)
ФОТО: DELFI MEEDIA
Председатели парламентских фракций Партии реформ, Социал-демократической партии (СДП) и партии Eesti 200 заявили сегодня, что, по всей видимости, законопроект о бюджете придется связать с голосованием по вотуму доверия правительству, пишет Delfi. Политолог Рейн Тоомла считает, что тактика затягивания работы Рийгикогу, которую применяет EKRE, может оказать партии медвежью услугу и убедить президента Алара Кариса одобрить такое голосование.
Председатель фракции партии Eesti 200 в Рийгикогу Тоомас Уйбо назвал обструкцию, которой сейчас Эстонская консервативная народная партия (EKRE) тормозит работу парламента, атакой против конституционного порядка.