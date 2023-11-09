Крупная авария под Йыхви: столкнулось четыре автомобиля

Как сообщили RusDelfi из полиции, сегодня около 17:30 на трассе Таллинн - Нарва недалеко от Йыхви произошло столкновение четырех автомобилей.

Скорая помощь осмотрела всех находившихся в машинах людей, никто из участников аварии серьезно не пострадал.

Медики уехали с места происшествия, а дорога, закрытая из-за столкновения, уже открыта для движения транспорта.

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