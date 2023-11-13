Основной вклад в инфляцию в Эстонии внес энергетический фактор. А что в других странах Балтии?

На конференции рассматривали факторы, способствующие замедлению роста экономического потенциала, а также роль государственной политики, направленной на содействие конкурентоспособности стран-членов Европейского союза.

Для лучшего понимания текущей ситуации Европейский центральный банк привел свое видение макроэкономической ситуации. В его основе лежит анализ того, как происходит восстановление экономики ЕС после пандемии и экономического шока прошлого года: рост ВВП замедлился, безработица находится на низком уровне, но имеет перспективы роста. Инфляция как ключевая проблема ослабевает, но на целевой уровень в 2% сможет выйти не раньше 2025 года. На это накладываются демографические проблемы и сложности зеленого перехода европейской экономики.

Вместе с тем, скорость и качество восстановления экономик стран ЕС имеют существенные различия. Причем не только в целом по союзу, но даже среди соседних стран. Так, например, для стран Балтии в период с 2020 года по 2023 рост цен был особенно болезненным. Однако высокая инфляция имела для Литвы, Латвии и Эстонии разную природу.