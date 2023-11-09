ФОТО | Полиция нашла украденное из музея чучело(5)
Полиция сообщила, что украденное в октябре в Музее природы чучело длиннохвостой неясыти найдено.
Как рассказал следователь Ида-Харьюского отделения полиции Кайдо Атспол, благодаря полученной оперативной информации полиция установила личность укравшего чучело мужчины.
„Сегодня полицейские посетили подозреваемого в краже 64-летнего мужчину, которому было из-за содеянного очень стыдно“, - сказал Атспол.
Несмотря на маленькое путешествие по городу, чучело, по словам полиции, прекрасно сохранилось и после короткой остановки в полицейском отделении, длиннохвостая неясыть сможет вскоре вернуться в свой дом.
Чучело было украдено 11 октября из фойе расположенного в Таллинне Эстонского музея природы.
Записи камеры наблюдения запечатлела, как мужчина зашел в музей, заметил чучело, схватил его и спрятал за пазуху.
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