ФОТО | Полиция нашла украденное из музея чучело

Как рассказал следователь Ида-Харьюского отделения полиции Кайдо Атспол, благодаря полученной оперативной информации полиция установила личность укравшего чучело мужчины.

„Сегодня полицейские посетили подозреваемого в краже 64-летнего мужчину, которому было из-за содеянного очень стыдно“, - сказал Атспол.

Несмотря на маленькое путешествие по городу, чучело, по словам полиции, прекрасно сохранилось и после короткой остановки в полицейском отделении, длиннохвостая неясыть сможет вскоре вернуться в свой дом.

Чучело было украдено 11 октября из фойе расположенного в Таллинне Эстонского музея природы.

Записи камеры наблюдения запечатлела, как мужчина зашел в музей, заметил чучело, схватил его и спрятал за пазуху.

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