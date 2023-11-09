ВИДЕООПРОС | Таллиннцы о распродаже 11.11: „скидки невовремя — денег нет“

Почти все опрошенные отметили, что не знали о распродажах в этот день. Пожилая пара удивилась, но ответила, что посмотрит товары для дома, продукты и вещи. „Есть нам что посмотреть. Такие распродажи нужно устраивать почаще. Со скидками всегда покупать хорошо“.

Опрошенная девушка ответила, что о распродаже не знала. „Возможно, магазины размещали мало рекламы“. Другая опрошенная отметила, что информацию о снижении цен видела. „Обещают скидки в 20-25%, считаю, что это хорошая возможность купить себе что-то и побаловать“.

Подробности - в нашем видеоопросе!

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