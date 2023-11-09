Опрос: Isamaa вышла на первое место в рейтинге популярности партий

Партия реформ, ранее возглавлявшая рейтинг популярности, последовала в обратном направлении: если в октябре поддержка партии премьер-министра составляла 23 процента, то в ноябре - 18 процентов.

На втором месте осталась EKRE, которую в ноябре поддерживали 21% избирателей - месяцем ранее рейтинг EKRE был равен 19%.

Центристы остались на четвертом месте, но их поддержка снизилась с 14% до 11%, пятую строчку удержали соцдемы, популярность которых осталась на отметке в 10%, популярность Eesti 200 снизилась с 8% до 5%.

Из внепарламентских политических партий наибольшей поддержкой могут похвастаться „Правые“ - почти 4%, партию KOOS в ноябре поддерживали 2%, „Зеленые Эстонии“ - 1%, ОЛПЭ - 0,5% избирателей.

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