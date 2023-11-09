Эстония станет первой страной, которая будет оповещать население на выбранном пользователем языке!

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что сейчас сообщение об опасности приходит СМС-сообщением на трех языках, что делает сообщение длинным и сложным, теряется время отправления, приема и понимания, повышается стоимость услуги.

„При оповещении о тревоге важным является быстрое понимание, в чем заключается опасность и как необходимо действовать, чтобы избежать попадания в опасную ситуацию“, - сказал министр. „Эстония в этом вопросе задаст направление в работе по защите населения. Ни одно другое государство не предлагает такую систему оповещения, когда житель получает столь важное сообщение СМС по месту жительства на указанном оператору связи языке“, - уточнил министр Ляэнеметс. По его словам важно, что при ограниченных бюджетных ресурсах мы можем предложить инновационные решения в сфере обеспечения безопасности населения и найти дополнительные источники финансирования для их внедрения. „В широком плане у Эстонии есть потенциал, чтобы предложить новые решения в области разрешения кризисов всей Европе, где живут и передвигаются люди различных национальностей“, - сказал министр внутренних дел.

Вице-канцлер по вопросам спасения и разрешения кризисов Виола Мурд высказала удовлетворение тем фактом, что Европейская Комиссия признала такое нововведение Эстонии важным и поддержала его: „Развитие разных каналов оповещения об опасности является одной из важнейших в работе по защите населения. Эффективная система оповещения помогает спасти жизнь и здоровье наших людей“.

Мурд уточнила, что разработку решения планируется завершить к лету 2025 года. „Оповещение на предпочтительном языке требует сотрудничества между несколькими сторонами и нового технического решения. Совместно с операторами и каждым жителем Эстонии мы надеемся, что в течение последующих полутора лет мы сможем гарантировать, что все пользователи эстонских SIM-карт смогут получать сообщения об опасности на языке их предпочтения из самых распространенных в Эстонии языков“, - сказала вице-канцлер.