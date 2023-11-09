Эстония станет первой страной, которая будет оповещать население на выбранном пользователем языке!(2)
Министерство внутренних дел, Целевое учреждение Государственной инфокоммуникации и операторы мобильной связи при финансовой поддержке ЕС начнут разработку решения, которое позволит посылать сообщения об опасности конкретному адресату на выбранном им языке. Это означает, что передача сообщений об опасности будет быстрее и понятнее. Такого решения в настоящее время нет ни у одной другой страны.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что сейчас сообщение об опасности приходит СМС-сообщением на трех языках, что делает сообщение длинным и сложным, теряется время отправления, приема и понимания, повышается стоимость услуги.
„При оповещении о тревоге важным является быстрое понимание, в чем заключается опасность и как необходимо действовать, чтобы избежать попадания в опасную ситуацию“, - сказал министр. „Эстония в этом вопросе задаст направление в работе по защите населения. Ни одно другое государство не предлагает такую систему оповещения, когда житель получает столь важное сообщение СМС по месту жительства на указанном оператору связи языке“, - уточнил министр Ляэнеметс. По его словам важно, что при ограниченных бюджетных ресурсах мы можем предложить инновационные решения в сфере обеспечения безопасности населения и найти дополнительные источники финансирования для их внедрения. „В широком плане у Эстонии есть потенциал, чтобы предложить новые решения в области разрешения кризисов всей Европе, где живут и передвигаются люди различных национальностей“, - сказал министр внутренних дел.
Вице-канцлер по вопросам спасения и разрешения кризисов Виола Мурд высказала удовлетворение тем фактом, что Европейская Комиссия признала такое нововведение Эстонии важным и поддержала его: „Развитие разных каналов оповещения об опасности является одной из важнейших в работе по защите населения. Эффективная система оповещения помогает спасти жизнь и здоровье наших людей“.
Мурд уточнила, что разработку решения планируется завершить к лету 2025 года. „Оповещение на предпочтительном языке требует сотрудничества между несколькими сторонами и нового технического решения. Совместно с операторами и каждым жителем Эстонии мы надеемся, что в течение последующих полутора лет мы сможем гарантировать, что все пользователи эстонских SIM-карт смогут получать сообщения об опасности на языке их предпочтения из самых распространенных в Эстонии языков“, - сказала вице-канцлер.
ЕС поддержал введение такого решения суммой в 508 250 евро.