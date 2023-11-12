Попавшая после вакцинации в больницу с отеком мозга женщина до сих пор не получила ответов на свои вопросы

В начале июня 2021 года 64-летняя на тот момент Ульви Ваксман, будучи законопослушным человеком, получила вторую дозу вакцины от коронавируса. После первой прививки, которая была сделана в марте, женщина испытала незначительное недомогание, у нее поднялась температура, но вскоре все прошло. На вторую дозу, введенную 6 июня, организм отреагировал гораздо сильнее.

„Поднялась температура, я испытывала сильную мышечную боль и ужасную слабость, - рассказала Ваксманн, по словам которой через несколько дней повысившаяся до 38 градусов температура спала, но чувство слабости осталось. - Я не могла и крошки в рот взять, постоянно потела. Ослабла так, что весь июнь провела как в тумане“.