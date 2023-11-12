12.11.2023, 21:42
Попавшая после вакцинации в больницу с отеком мозга женщина до сих пор не получила ответов на свои вопросы(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
Департамент лекарственных средств, вынося решение о том, прослеживается ли связь между вакциной и ущербом здоровью, исходил из составленного семейным врачом эпикриза, в котором содержались неверные данные о течении заболевания и визитах к врачу, пишет издание Eesti Päevaleht.
В начале июня 2021 года 64-летняя на тот момент Ульви Ваксман, будучи законопослушным человеком, получила вторую дозу вакцины от коронавируса. После первой прививки, которая была сделана в марте, женщина испытала незначительное недомогание, у нее поднялась температура, но вскоре все прошло. На вторую дозу, введенную 6 июня, организм отреагировал гораздо сильнее.