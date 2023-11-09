Новости Эстонии
09.11.2023, 16:35

„Шок для всех“. ДТП унесло жизни отца и восьмилетней дочери, один из главных вопросов расследования - техническое состояние грузовика

 (7)
У грузовика Scania была расшатана опора подъемного устройства. Почему и в какой момент это стало крайне опасным, сейчас выясняется. Фотография сделана сразу после аварии.
У грузовика Scania была расшатана опора подъемного устройства. Почему и в какой момент это стало крайне опасным, сейчас выясняется. Фотография сделана сразу после аварии.
ФОТО: Konstantin Sednev | Postimees Grupp

„Шок для всей общины, до сих пор не могу в это поверить...“ - вздыхает житель небольшой деревни Вирве, вспоминая о несчастном случае, унесшем жизни 38-летнего Михкеля и его восьмилетней дочери. Михкель был уважаемым молодежным психологом. В воздухе повисло много вопросов, например, относительно технического состояния грузовика. Летом водитель отвез машину на экстренный техосмотр.

Деревня расположена в волости Куусалу на полуострове Юминда. „Рядом с морем, в живописном месте“, — описывает один местный житель. Однако общую картину портит опасная дорожная сеть. Между лесом проходит кажущаяся бесконечной двухполосная узкая дорога, по которой рядом с легковыми автомобилями едут грузовики. За кривой следует прямой участок и еще одна кривая. Следы на некоторых деревьях указывают на то, что здесь и раньше случались ДТП.

Трагедия произошла в понедельник вечером, около 16:40. Помимо самого водителя Михкеля, в его автомобиле находились трое дочерей. Глава семьи свернул из-за угла, после чего к нему двинулся автомобиль Scania. Он находился на правой стороне дороги, но у грузовика была отстегнута опора подъемного устройства.

Оставить комментарий Читать комментарии (7)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии