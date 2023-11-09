„Шок для всех“. ДТП унесло жизни отца и восьмилетней дочери, один из главных вопросов расследования - техническое состояние грузовика

Деревня расположена в волости Куусалу на полуострове Юминда. „Рядом с морем, в живописном месте“, — описывает один местный житель. Однако общую картину портит опасная дорожная сеть. Между лесом проходит кажущаяся бесконечной двухполосная узкая дорога, по которой рядом с легковыми автомобилями едут грузовики. За кривой следует прямой участок и еще одна кривая. Следы на некоторых деревьях указывают на то, что здесь и раньше случались ДТП.