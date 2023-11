На воскресной акции (5 ноября), полиция задержала демонстрантов с лозунгами в поддержку ХАМАС „From the river to the sea, Palestina will be free“ („От реки до моря Палестина будет свободна“), полиции также пришлось отреагировать на вызов аналогичного характера днем ​​позже. На площади Свободы в Таллинне находились люди с плакатом ХАМА. Был случай, когда иностранец, проживающий в Эстонии, поделился на своей странице в Facebook различными постами, в которых выражал поддержку террористической атаки ХАМАС на Израиль.