Движение поездов на маршруте Таллинн-Нарва нарушено: на переезде поезд врезался в автомобиль

82-летний мужчина за рулем Hyundai пересекал железнодорожные пути на переезде Кабала, когда в заднюю часть его автомобиля врезался пассажирский поезд.

Скорая помощь на месте проверила состояние водителя и отвезла его на обследование в больницу. В поезде никто не пострадал.

Водитель был трезв и имел право управлять автомобилем.

На месте происшествия восстановлено движение легковых автомобилей, обстоятельства ДТП уточняются.

Движение поездов между Таллинном и Нарвой временно нарушено.

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