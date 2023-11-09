Движение поездов на маршруте Таллинн-Нарва нарушено: на переезде поезд врезался в автомобиль
Сегодня в 12:32 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Виру-Кабала волости Винни в Ляэне-Вирумаа произошло столкновение поезда и легкового автомобиля.
82-летний мужчина за рулем Hyundai пересекал железнодорожные пути на переезде Кабала, когда в заднюю часть его автомобиля врезался пассажирский поезд.
Скорая помощь на месте проверила состояние водителя и отвезла его на обследование в больницу. В поезде никто не пострадал.
Водитель был трезв и имел право управлять автомобилем.
На месте происшествия восстановлено движение легковых автомобилей, обстоятельства ДТП уточняются.
Движение поездов между Таллинном и Нарвой временно нарушено.
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