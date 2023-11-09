Как так? Российский интернет-магазин продает произведенные в Эстонии товары

Читатель Delfi Ärileht прислал ссылку на российский интернет-магазин vkusvill.ru, где продаются моющие средства Mayer, от геля для стирки до средства для мытья посуды.

Член правления Mayeri Имре Фрайберг говорит, что до войны Mayeri Industries AS действительно продавала товары в Россию, но последняя сделка состоялась 17 августа 2022 года. С тех пор продаж не было, заверяет он.

„Причина того, что продукция сейчас доступна в российских интернет-магазинах, может крыться в реализации остатков товара от тех поставок, что были произведены более года назад, или реэкспорте, который мы никак не можем контролировать“, — добавляет Фрайберг

Mayeri Industries AS – крупнейший в странах Балтии завод по производству бытовой химии, в 100% объеме базирующийся на эстонском капитале. Конечными потребителями продукции являются домохозяйства. В компании работает 125 человек.

Согласно отчету за 2022 финансовый год, доход компании от продаж в прошлом году составил 24 057 569 евро. Чистая прибыль выросла на целых 53% и составила 1 526 441 евро. В прошлом году увеличились и продажи в Россию. Если в 2021 году объем продаж на российский рынок составил 177 274 евро, то в прошлом - 226 810 евро.

Ранее за тем же были замечены Раквереский мясокомбинат и Eesti Pagar. Обе компании заверили, что их продукция, скорее всего, попадает в Россию через перекупщиков либо даже через частных лиц.

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