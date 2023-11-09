Пожилой водитель вылетел на вездеходе в кювет, пьяный мужчина упал с самоката. Что происходит на дорогах страны

В 16:08 произошла авария на перекрестке Рандвере теэ и Варью теэ в Таллинне, где 29-летний мужчина на легковом автомобиле BMW 330D врезался сзади в легковой автомобиль Dacia Spring, которым управляла 41-летняя женщина. От удара Dacia в свою очередь врезался сзади в легковой автомобиль Suzuki Vitara, которым управлял 65-летний мужчина. Водителя Dacia доставили в больницу.

В 16:12 произошла авария на дороге для немоторизованных транспортных средств в деревне Соэ в Вильяндимаа, где 70-летний мужчина не справился с управлением вездехода и выехал в кювет. Его доставили в больницу.

В 21:06 произошла авария возле Тоомпуйестеэ, 37/2 в Таллинне, где 42-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения упал с электросамоката. Пострадавшего доставили в больницу.

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