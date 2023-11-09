ФОТО | В центре столицы под дворники автомобилей разложили антисемитские листовки
Вчера поздно вечером житель Таллинна с удивлением обнаружил на лобовом стекле своего автомобиля листовку, содержание которой содержало постулаты конспирологической теории о евреях. Это не единичный случай – таких листовок было распространено множество.
Глава процессуального отдела полицейского участка Ида-Хардью Инна Тоатер рассказала Delfi, что в полицию поступил звонок по этой теме.
„Полицейский патруль выехал на место происшествия, предпринял необходимые для расследования и снял листовки с машин. На данный момент мы работаем над выяснением обстоятельств, в том числе, расследуем, кто это сделал, и затем решим, есть ли основания для процессуальных действий“, - сказала Тоатер.
Для полиции важно, чтобы все люди в Эстонии чувствовали себя в безопасности, подчеркнула Тоатер.
„Полиция будет рассматривать каждый случай, как в публичном пространстве, так и в социальных сетях отдельно, и принимать решение о возбуждении дела“, - отметила она. „В случае иностранных граждан, которые ведут себя не в соответствии с правовой регуляцией Эстонии, мы также пересмотрим основания пребывания в стране“.
Тоатер сообщила, что полиция зарегистрировала один случай, когда иностранец, проживающий в Эстонии, поделился на своей странице в Facebook различными постами, в которых выражал поддержку террористической атаки ХАМАС на Израиль.
„Мы начали процедуру по этому поводу на основании статьи 151’1 Уголовного кодекса, то есть поддержки и оправдания международного преступления. Кроме того, в рамках дополнительной проверки мы выявили четырех э-резидентов, статус которых прекращен по тем же причинам“, - сказала она.
Она отметила, что были и другие проявления антисемитских настроений.
Помимо воскресной акции, на которой полиция разогнала демонстрантов с лозунгами в поддержку ХАМАС „From the river to the sea, Palestina will be free“ (От реки до моря Палестина будет свободна) - полиции также пришлось отреагировать на вызов аналогичного характера днем позже. В частности, сообщалось, что на площади Свободы в Таллинне находились люди с плакатом ХАМАС, но к моменту прибытия полиции люди уже ушли.
„Это послание (так называемое послание „от реки до моря“ — ред.) можно интерпретировать как публичную демонстрацию символа преступления против человечности, поскольку оно призывает к прекращению существования Израильского государства. Это также антисемитский лозунг, использование которого оправдывает совершение действий против человечества“, - сказала Тоатер. „Если вы заметили подобные угрозы или призывы к насилию, необходимо сообщить об этом в полицию по телефону 112, связавшись с участковым или веб-полицейским“.