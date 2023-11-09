ФОТО | В центре столицы под дворники автомобилей разложили антисемитские листовки

Глава процессуального отдела полицейского участка Ида-Хардью Инна Тоатер рассказала Delfi, что в полицию поступил звонок по этой теме.

„Полицейский патруль выехал на место происшествия, предпринял необходимые для расследования и снял листовки с машин. На данный момент мы работаем над выяснением обстоятельств, в том числе, расследуем, кто это сделал, и затем решим, есть ли основания для процессуальных действий“, - сказала Тоатер.

Для полиции важно, чтобы все люди в Эстонии чувствовали себя в безопасности, подчеркнула Тоатер.

„Полиция будет рассматривать каждый случай, как в публичном пространстве, так и в социальных сетях отдельно, и принимать решение о возбуждении дела“, - отметила она. „В случае иностранных граждан, которые ведут себя не в соответствии с правовой регуляцией Эстонии, мы также пересмотрим основания пребывания в стране“.

Тоатер сообщила, что полиция зарегистрировала один случай, когда иностранец, проживающий в Эстонии, поделился на своей странице в Facebook различными постами, в которых выражал поддержку террористической атаки ХАМАС на Израиль.

„Мы начали процедуру по этому поводу на основании статьи 151’1 Уголовного кодекса, то есть поддержки и оправдания международного преступления. Кроме того, в рамках дополнительной проверки мы выявили четырех э-резидентов, статус которых прекращен по тем же причинам“, - сказала она.

Она отметила, что были и другие проявления антисемитских настроений.

Помимо воскресной акции, на которой полиция разогнала демонстрантов с лозунгами в поддержку ХАМАС „From the river to the sea, Palestina will be free“ (От реки до моря Палестина будет свободна) - полиции также пришлось отреагировать на вызов аналогичного характера днем ​​позже. В частности, сообщалось, что на площади Свободы в Таллинне находились люди с плакатом ХАМАС, но к моменту прибытия полиции люди уже ушли.