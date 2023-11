ФОТО | В центре столицы под дворники автомобилей разложили антисемитские листовки

Помимо воскресной акции, на которой полиция разогнала демонстрантов с лозунгами в поддержку ХАМАС „From the river to the sea, Palestina will be free“ (От реки до моря Палестина будет свободна) - полиции также пришлось отреагировать на вызов аналогичного характера днем ​​позже. В частности, сообщалось, что на площади Свободы в Таллинне находились люди с плакатом ХАМАС, но к моменту прибытия полиции люди уже ушли.