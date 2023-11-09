Депутаты Рийгикогу опять работали всю ночь: центристы обструкцию не поддержали

Около 23:40 парламент приступил ко второму чтению инициированных правительством изменений госбюджета на текущий год. После этого оппозиционная EKRE начала обструкцию.

Партия представила к документу ряд поправок, требуя 10-минутный перерыв перед голосованием по каждой из них. В итоге, на момент написания этой новости, заседание все еще продолжается.

Центристская фракция заявила, что не будет принимать участия в ночном заседании. Центристы не поддерживают блокирование разумных и необходимых законопроектов ни в парламентских комиссиях, ни в большом зале Рийгикогу, заявили во фракции.

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