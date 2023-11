Хотя полиция заявила, что людей забирали в отделение из-за лозунга „From the river to the sea, Palestina will be free“ („От реки и до моря Палестина будет свободной“), участница протеста Леоре Клышейко сказала, что следователей не особенно интересовало это сообщение. У организаторки акции Анрике Пиэль также сложилось впечатление, что полицейские не знали, почему именно из-за этой фразы они забирали людей в отделение.