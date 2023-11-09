Новости Эстонии
09.11.2023, 08:20

Министр образования: у нас с учителями разное понимание переговоров

 (17)
Министр образования Кристина Каллас
Министр образования Кристина Каллас
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас (партия Eesti 200) сказала, что с точки зрения закона официально переговоры с учителями по поводу повышения зарплаты еще не начинались, и только в пятницу все, кто должен в них участвовать, первый раз сядут за общий стол.

В пятницу по всей Эстонии пройдет предупредительная забастовка учителей. В этот же день состоится и встреча по разрешению проблемы с зарплатой педагогов — Минобразования пригласил в этот день представителей Союза работников образования (EHL), Союза городов, Союза волостей, местных самоуправлений и частных школ на переговоры.

Как мы ранее сообщали, во вторник председатель Союза работников образования Реэмо Вольтри встретился с премьер-министров Эстонии Каей Каллас. После встречи он сказал, что ни к чему конструктивному эта встреча не привела — у него осталось впечатление, что возможная забастовка правительство особо не беспокоит, и решать проблему оно не хочет.

Оставить комментарий Читать комментарии (17)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии