09.11.2023, 08:20
Министр образования: у нас с учителями разное понимание переговоров(17)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас (партия Eesti 200) сказала, что с точки зрения закона официально переговоры с учителями по поводу повышения зарплаты еще не начинались, и только в пятницу все, кто должен в них участвовать, первый раз сядут за общий стол.
В пятницу по всей Эстонии пройдет предупредительная забастовка учителей. В этот же день состоится и встреча по разрешению проблемы с зарплатой педагогов — Минобразования пригласил в этот день представителей Союза работников образования (EHL), Союза городов, Союза волостей, местных самоуправлений и частных школ на переговоры.