Вооруженный мужчина взял в заложники медработника с целью получить лекарства

Вооруженный мужчина вел себя угрожающе по отношению к медработникам в общине Сонкаярви, Финляндия. Одному из медиков удалось сбежать из злополучной квартиры, однако второго фельдшера мужчина удерживал у себя дома под угрозой применения оружия. В полицию поступило сообщение об инциденте днем 4 ноября, передает финская служба новостей Yle.