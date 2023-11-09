Вооруженный мужчина взял в заложники медработника с целью получить лекарства(1)
Вооруженный мужчина вел себя угрожающе по отношению к медработникам в общине Сонкаярви, Финляндия. Одному из медиков удалось сбежать из злополучной квартиры, однако второго фельдшера мужчина удерживал у себя дома под угрозой применения оружия. В полицию поступило сообщение об инциденте днем 4 ноября, передает финская служба новостей Yle.
Полицейским удалось задержать мужчину, убедив сдаться. По версии следствия, подозреваемый таким образом пытался получить лекарства.
Мужчину подозревают по целому списку статей: покушение на убийство, захват заложника, попытка ограбления при отягчающих обстоятельствах, насильственное сопротивление должностному лицу, преступление с применением огнестрельного оружия и преступление, связанное с употреблением наркотиков.
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