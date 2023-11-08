Lidl откроет в Таллинне еще один магазин

Это следует из сообщения компании Talleks, согласно которому Eesti Talleks AS и Ehitustrust Tallinn OÜ начали строительство коммерческого здания на Мустамяэ теэ, 18, арендатором которого станет эстонская „дочка“ Lidl.

Здание будет представлять из себя двухэтажный торговый центр общей площадью 5000 кв. метров, из которых под магазин будет отведено 1400 кв. метров.

Строительство планируется завершить в течение года, его стоимость составит около восьми миллионов евро.

В настоящее время у Lidl в Таллинне работают шесть магазинов. Компания также ожидает получения разрешения на строительство на Линнамяэ теэ и утверждения детальной планировки для нового магазина, строительство которого планируется на Паавли, 10 в Пыхья-Таллинне.

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