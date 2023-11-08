ДТП со смертельным исходом в Нарве: полиция ищет свидетелей

Вечером в субботу, 4 ноября, на проспекте Кангеласте в Нарве произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 65-летний мужчина сбил на пешеходном переходе 67-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу, но, к сожалению, ее травмы оказались настолько серьезными, что в воскресенье она скончалась.

Подробности несчастного случая выясняются. Полиция просит людей, ставших свидетелями этого трагичного случая, либо тех, у которых есть другая важная информация в связи с этим ДТП, связаться со следователем процессуальной группы Нарвского отделения полиции Вероникой Наролиной, по номеру телефона 357 6026, или написать на имейл veronika.narolina@politsei.ee .

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