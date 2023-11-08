Президент Алар Карис заболел

„Какая-то инфекция добралась и до меня. По состоянию здоровья мне придется сегодня и в ближайшие несколько дней остаться дома и работать в домашнем офисе“, - сообщил президент Карис в социальных сетях.

Сегодня он вместе с премьер-министром Каей Каллас и спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром должен был встретиться с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Из-за болезни Кариса встреча, на которой планировалось обсудить вопросы транспорта, энергетики и безопасности, будет отменена.

„Сейчас различные инфекции распространяются достаточно быстро, поэтому разумно избегать личных встреч. Спокойствия и бодрости всем, кого настигла сезонная инфекция. Давайте будем беречь себя и других“, - призвал президент.

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