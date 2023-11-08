„Премьер имеет право на частную жизнь“. Кая Каллас не стала отвечать на вопросы о кредите супругу

Депутат Прийт Сибул из фракции Isamaa поинтересовался у Каи Каллас, на какие конкретно инвестиции она дала в июне фирме Novaria Consult дополнительный кредит в размере 20 000 евро.

„Инфочас Рийгикогу - это мера парламентского контроля. Исходя из закона, в его рамках можно задавать вопросы о проблемах в зоне ответственности (премьера или члена правительства) или публичной сферы. Премьер-министр также имеет право на неприкосновенность частной жизни, и мои отношения с мужем, безусловно, не являются темой инфочаса Рийгикогу“, - ответила Каллас.

По словам Сибула, если Россия ведет полномасштабную войну, то важно знать, что происходит вокруг премьер-министра и ее семьи и их российского бизнеса. Однако Кая Каллас осталась непреклонна.

„Премьер-министр также имеет право на частную жизнь, и мои отношения с мужем не являются предметом обсуждения на инфочасе. Причина, по которой я даю своему мужу кредит, также не является темой для обсуждения здесь, и, пожалуйста, не делайте ложных обвинений - у нас нет никакого семейного бизнеса, ориентированного на Россию“, - парировала Каллас.

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