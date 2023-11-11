11.11.2023, 15:14
Даешь масштабное производство водорода в Эстонии! Предприятия ждут, когда государство даст отмашку(7)
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Планы предприятий, планирующих начать производство водорода, зависят от решения правительства, касающегося электрических водородных паромов, которые будут курсировать между материком и островами, пишет издание Delfi Ärileht.
„Мы готовы начать крупномасштабное производство т.н. зеленого водорода при какой-нибудь электростанции Enefit Green по производству возобновляемой энергии“, - заверил Каарел Кууск, руководитель по отношениям со СМИ концерна Eesti Energia.