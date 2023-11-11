Экономика
11.11.2023, 15:14

Даешь масштабное производство водорода в Эстонии! Предприятия ждут, когда государство даст отмашку

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Как заверило Министерство климата, паром, который начнет в 2026 году курсировать на линии Виртсу-Куйвасту, будет использовать в качестве топлива водород.
Как заверило Министерство климата, паром, который начнет в 2026 году курсировать на линии Виртсу-Куйвасту, будет использовать в качестве топлива водород.
ФОТО: Deltamarin/Transpordiamet

Планы предприятий, планирующих начать производство водорода, зависят от решения правительства, касающегося электрических водородных паромов, которые будут курсировать между материком и островами, пишет издание Delfi Ärileht.

„Мы готовы начать крупномасштабное производство т.н. зеленого водорода при какой-нибудь электростанции Enefit Green по производству возобновляемой энергии“, - заверил Каарел Кууск, руководитель по отношениям со СМИ концерна Eesti Energia.

Планы Eesti Energia, связанные с водородом, не ограничиваются транспортным сектором, в будущем водород сыграет важную роль в развитии химической промышленности концерна, энергопроизводстве и решениях, ориентированных на клиента. За счет водорода можно получать очень экологичную энергию, так как при его сжигании образуется только чистая вода.

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