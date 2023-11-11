Даешь масштабное производство водорода в Эстонии! Предприятия ждут, когда государство даст отмашку

Планы Eesti Energia, связанные с водородом, не ограничиваются транспортным сектором, в будущем водород сыграет важную роль в развитии химической промышленности концерна, энергопроизводстве и решениях, ориентированных на клиента. За счет водорода можно получать очень экологичную энергию, так как при его сжигании образуется только чистая вода.