Председатель правления Nordecon покинет свой пост

„Руководство Nordecon было чрезвычайно интересным, напряженным и богатым на различные вызовы. С одной стороны, я чувствую, что эти шесть лет пролетели незаметно, но с другой стороны, это было время больших перемен, которые дали мне возможность постоянно проверять свои знания и навыки. У Nordecon очень способная и компетентная команда, впереди у предприятия большой портфель работ, и мы также предприняли смелые шаги в области цифровизации. Сейчас самое подходящее время для нового руководителя, – сказал председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер.