Экономика
08.11.2023, 13:51

Председатель правления Nordecon покинет свой пост

 
Gerd Müller
Gerd Müller
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Председатель правления строительного концерна Nordecon Герд Мюллер, возглавляющий компанию с 2018 года, в январе покинет свой пост.

По сообщению предприятия, Мюллер покинет должность по собственному желанию. Срок действия его трудового договора истекает 7 января, передает RusERR.

„Руководство Nordecon было чрезвычайно интересным, напряженным и богатым на различные вызовы. С одной стороны, я чувствую, что эти шесть лет пролетели незаметно, но с другой стороны, это было время больших перемен, которые дали мне возможность постоянно проверять свои знания и навыки. У Nordecon очень способная и компетентная команда, впереди у предприятия большой портфель работ, и мы также предприняли смелые шаги в области цифровизации. Сейчас самое подходящее время для нового руководителя, – сказал председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер.

По словам председателя совета компании Тоомаса Лумана, теперь совет начнет поиски нового председателя правления. С 8 января и до назначения нового руководителя и.о. главы фирмы будет член правления Nordecon Марет Тамбек.

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