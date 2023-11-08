БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ | Таллинн и Тартумаа накрыла волна краж с проникновением

Так, из одного таллиннского магазина, из разных зон, в охранную фирму поступили сигналы тревоги, свидетельствующие о незаконном проникновении. Патруль, прибывший на место происшествия, при визуальном осмотре не увидел ничего подозрительного. Поскольку сигнал поступил из нескольких зон, то на место вызвали контактное лицо. Вместе с ним охранник установил, что в магазине произошла кража, о чем свидетельствовали и следы на земле. По предварительным данным, из магазина украли два шлема и четыре куртки. Следов взлома или царапин на двери не было.

Похожий случай, когда не было обнаружено следов взлома, произошел и в другом таллиннском магазине, в котором имелись камеры видеонаблюдения. Они запечатлели двух человек в капюшонах и защитных масках. Один человек открыл дверь ключом и держал ее, а второй вошел в магазин и вынес два ноутбука и пять мобильных телефонов.

„Эти примеры подтверждают, что в дополнение к наличию охранной системы обязательно нужно внимательно следить за тем, у кого есть доступ в ваше здание. На прошлой неделе произошел еще один случай, когда в одном офисном здании забыли закрыть окно, что позволило вору очень быстро попасть в помещение и выбраться из него“, – объяснил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Очередной инцидент произошел в Тартуском уезде, где видеоохрана одного строительного объекта зафиксирована на территории постороннего мужчину. На видео было видно, что он вошел в здание и что-то унес оттуда. Поскольку речь идет о строящемся здании, дверь была не заперта и войти внутрь было несложно. Позже выяснилось, что украден электрощит. Благодаря видео удалось установить личность вора.

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