Задержанная полицией участница митинга в поддержку Палестины: мне так и не объяснили, что я сделала не так

В отношении пяти человек, участвовавших в воскресенье в демонстрации в поддержку Палестины, инициированы дела о проступке. По сообщению полиции, поводом послужило использование плаката и скандирование лозунга „From the river to the sea, Palestina will be free“ — „От реки до моря Палестина будет свободной“. Однако, судя по тому, что пришлось пережить одной из участниц демонстрации, которую доставили в отделение полиции, дело было не только в лозунге.