Посол Китая пригрозила покинуть Эстонию в случае открытия представительства Тайваня

Посол Китая в Эстонии Го Сяомэй на встрече с председателем эстонско-китайской парламентской группы Тоомасом Кивимяги (Партия реформ) выразила обеспокоенность в связи с тем, что сегодня, 8 ноября, в Эстонию прибывает министр иностранных дел Тайваня, а также в связи с тем, что наша страна выразила готовность разрешить открыть представительство Тайбэя. Как сказала посол, в случае открытия представительства она, очевидно, покинет Эстонию.