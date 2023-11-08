Посол Китая пригрозила покинуть Эстонию в случае открытия представительства Тайваня(5)
Посол Китая в Эстонии Го Сяомэй на встрече с председателем эстонско-китайской парламентской группы Тоомасом Кивимяги (Партия реформ) выразила обеспокоенность в связи с тем, что сегодня, 8 ноября, в Эстонию прибывает министр иностранных дел Тайваня, а также в связи с тем, что наша страна выразила готовность разрешить открыть представительство Тайбэя. Как сказала посол, в случае открытия представительства она, очевидно, покинет Эстонию.
Как сказал Тоомас Кивимяги Delfi, комментируя сегодняшний визит министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву, во время встречи с госпожой послом он сказал, что Эстония является демократической страной и не закрывает свои двери. „А что касается открытия представительства, то, на мой взгляд, это серьезная проблема, и я разделяю озабоченность“, - добавил Кивимяги.