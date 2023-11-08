Новости Эстонии
08.11.2023, 12:15

Посол Китая пригрозила покинуть Эстонию в случае открытия представительства Тайваня

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Открыть представительство — это нормально!
Посол Китая в Эстонии Го Сяомэй и председатель эстонско-китайской парламентской группы Тоомас Кивимяги.
Посол Китая в Эстонии Го Сяомэй и председатель эстонско-китайской парламентской группы Тоомас Кивимяги.
ФОТО: Hiina suursaatkond Tallinnas | Erakogu

Посол Китая в Эстонии Го Сяомэй на встрече с председателем эстонско-китайской парламентской группы Тоомасом Кивимяги (Партия реформ) выразила обеспокоенность в связи с тем, что сегодня, 8 ноября, в Эстонию прибывает министр иностранных дел Тайваня, а также в связи с тем, что наша страна выразила готовность разрешить открыть представительство Тайбэя. Как сказала посол, в случае открытия представительства она, очевидно, покинет Эстонию.

Как сказал Тоомас Кивимяги Delfi, комментируя сегодняшний визит министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву, во время встречи с госпожой послом он сказал, что Эстония является демократической страной и не закрывает свои двери. „А что касается открытия представительства, то, на мой взгляд, это серьезная проблема, и я разделяю озабоченность“, - добавил Кивимяги.

Кивимяги сослался на официальную политику страны: Эстония признает исключительно Китайскую Народную Республику. „В этом контекcте действительно кажется, что некая часть [политиков] хочет усидеть на двух стульях, дружить с обеими сторонами, но такого рода устремления ни к чему хорошему не приводят“, - сказал он.

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RusDelfi
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