В результате резкого торможения автобуса пострадали не пристегнутые ремнями безопасности пожилые пассажиры

В 13.21 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по бульвару Сыпрузе, 261. 47-летний мужчина, управлявший автобусом Mercedes-Benz Sprinter, резко затормозил, в результате чего упали сидевшие на заднем сидении пассажиры — 88-летний мужчина и 84-летняя женщина, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Пассажиров доставили в больницу.

В 17.44 произошло ДТП в Тартумаа в волости Эльва на 19-м километре шоссе Тарту- Вильянди- Килинги-Нымме. 34-летний мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса Renault Trafic с прицепом, потерял управление и столкнулся с встречным легковым автомобилем Volkswagen Bora, которым управлял 44-летний мужчина. Водителя Volkswagen доставили в больницу.

В 19.00 поступило сообщение о дорожном происшествии в Таллинне у дома по улице Пунане, 68b. 69-летний мужчина, совершая правый поворот на легковом автомобиле Volkswagen Touran, наехал на 13-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Девочку доставили в больницу.

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