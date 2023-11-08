Житель Эстонии выиграл в Eurojackpot более полумиллиона евро

Житель Эстонии стал единственным победителем вчерашнего розыгрыша на уровне 5+0. Только один победитель был и на уровне 5+1, выигрыш в размере 997 621 евро достался игроку из Польши. Джекпот вчера не был разыгран, поэтому прогнозируемый джекпот пятничного розыгрыша составляет 21 миллион евро.

В последний раз самая крупная сумма в Eurojackpot была выиграна 25 июля также на уровне 5+0, тогда сумма выигрыша составила 98 661 евро, так как на том же уровне было 10 победителей. Житель Харьюмаа, ставший победителем в Эстонии, приобрел билет в интернете.

За девять месяцев этого года Eesti Loto выплатила государству в общей сложности свыше 11 миллионов евро в качестве налога на азартные игры. За тот же период Eesti Loto выплатила почти 30 миллионов евро выигрышей, в том числе почти 5,5 миллиона евро выигрышей в мгновенной лотерее, а также 1,9 миллиона евро в мгновенной веб-лотерее.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.