Новости Эстонии
08.11.2023, 08:00

Norstat: популярность Isamaa продолжает расти на фоне падения рейтинга реформистов

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ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Поддержка Isamaa растет 11-ю неделю подряд, и эта партия еще больше сократила свое отставание от EKRE в рейтинге популярности политических сил, передает RusERR.

Согласно последним результатов опросов фирмы Norstat, EKRE поддерживают 23,2%, Isamaa - 22,4%, а Партию реформ - 19% избирателей.

За неделю поддержка EKRE не изменилась, в то время как популярность отечественников увеличилась почти на 2 процентных пункта. Рейтинг реформистов снизился на один процентный пункт.

За первой тройкой следуют центристы - 14,5%, соцдемы - 9,9% и Eesti 200 - 6,1%.

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