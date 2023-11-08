08.11.2023, 08:00
Norstat: популярность Isamaa продолжает расти на фоне падения рейтинга реформистов(6)
Согласно последним результатов опросов фирмы Norstat, EKRE поддерживают 23,2%, Isamaa - 22,4%, а Партию реформ - 19% избирателей.
За неделю поддержка EKRE не изменилась, в то время как популярность отечественников увеличилась почти на 2 процентных пункта. Рейтинг реформистов снизился на один процентный пункт.
За первой тройкой следуют центристы - 14,5%, соцдемы - 9,9% и Eesti 200 - 6,1%.
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