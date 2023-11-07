Eesti Gaas пояснил ситуацию с поставками и запасами газа: Финляндия пострадала больше

„Наша цель – каждый месяц в течение зимы доставлять в Финляндию по одному судну, тем самым обеспечивая для клиентов и рынка стабильность и безопасность потребления. Прерывание работы Balticconnector создало новые проблемы, но в рамках сотрудничества между системным оператором, терминалом LNG и импортерами газа рынок может разрешить эту ситуацию“, - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик.

„Влияние инцидента с Balticconnector на страны Балтии значительно меньше, чем на Финляндию – мы можем обслуживать находящихся в странах Балтии клиентов с помощью литовского терминала в Клайпеде и большого подземного газохранилища в Инчукалнсе в Латвии, где мы накопили достаточно газа на зиму“, - отметил Каазик.

В этом году компания Eesti Gaas утроила поставки LNG – вместо прошлогодних пяти судов компания доставляет в регион уже 18 партий LNG за год. Треть импорта Финляндии и балтийского региона проходит через Eesti Gaas.

Раньше природный газ поступал в Эстонию в основном по трубопроводу из России, но вот уже почти полтора года это направление закрыто и произошел полномасштабный разворот на запад. Природный газ теперь доставляют в сжиженном виде (LNG, liquefied natural gas) на терминалы в Инкоо в Финляндии и Клайпеды в Литве, где его регазифицируют и подают в сеть, то есть в трубопровод. Импортируемый Eesti Gaas LNG имеет сертификаты происхождения – преимущественно газ поступает из США и Норвегии.

Работая на пяти рынках – в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше – Eesti Gaas в прошлом году стала крупнейшей энергетической компанией с частным капиталом в Финляндии и Балтийском регионе. Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью Эстонии и Латвии. Предприятие активно действует на международном энергетическом рынке и развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и „зеленый“ газ (биометан). На зарубежных рынках Eesti Gaas действует под торговой маркой Elenger.