ФОТО | Ущерб от штормов в нынешнем октябре был крупнейшим за последние годы
По данным страховой компании PZU Kindlustus, в завершившемся октябре имели место самые крупные за последние годы вызванные стихией ущербы.
„В октябре этого года мы получили в общей сложности 231 сообщение об ущербе, связанном с силами стихии. Это превышает средний показатель более чем в четыре раза“, - рассказала руководитель группы имущественных ущербов PZU Kindlustus Марге Хабакукк. Общая сумма ущерба от штормов также оказалась значительно выше обычного, превысив в октябре этого года 440 000 евро.
„Самый большой ущерб за месяц 8 октября понес один солнечный парк, где были разрушены три ряда солнечных панелей. Финансовые потери превышают 100 тысяч евро“, - сказала Хабакукк. 7 октября ущерб на сумму около 11 000 евро был причинен в результате падения на здание дерева, а ущерб на сумму более 10 000 евро – в результате того, что шторм сорвал со здания около 20 квадратных метров кровли.
До этого столь массово случаи ущерба в октябре были зарегистрированы в 2019 году, когда компания PZU Kindlustus получила 101 уведомление об ущербах, связанных с природными силами, а общая сумма компенсаций превысила 200 000 евро. В октябре 2021 года было получено 57 сообщений о таких ущербах, сумма компенсаций достигла почти 60 000 евро, а в 2022 году PZU Kindlustus получила 44 уведомления о связанных со стихией ущербах, общая сумма компенсаций по которым составила почти 150 000 евро. Самый спокойный октябрь выдался в 2020 году: тогда было получено всего два уведомления об ущербе, связанном с природными силами.
„Большинство сообщений поступило в связи с поломанными ураганом деревьями и ветвями, причинившими ущерб зданиям, транспортным средствам и оградам частных домов“, - отметила Хабакукк. Помимо связанных с деревьями повреждений, также было много сообщений о повреждении крыш. Мы получили и более 10 сообщений в рамках страхования каско, когда на автомобили падали сломанные во время бури деревья или ветки. Также были случаи, когда сильный ветер с силой бил неаккуратно открытой дверью по соседней машине.
По словам Марге Хабакукк, большая проблема возникает в связи с повреждением кровли у жильцов многоквартирных домов, квартира которых застрахована, но при этом сам многоквартирный дом не застрахован. „Если собственник застраховал квартиру, ущерб крыше многоквартирного дома на основании такого договора возмещен быть не может. Коробка многоквартирного дома должна быть застрахована квартирным товариществом, а для возмещения ущерба от шторма в полис должна быть включена защита от стихийного бедствия“, - подчеркнула Хабакукк. Однако даже при наличии страховки на размер компенсации может повлиять то, была ли крыша изношена и правильно ли она построена, или речь идет о строительном браке.
Помимо страхования дома, квартирным товариществам также следует быть очень осторожными при ремонте крыш. „Часто бывает, что этернитовую кровлю на старом многоквартирном доме заменяют жестяной крышей, но шаг стропил остается таким же, как и на прежней крыше, – рассказала Хабакукук. – Однако жесть гораздо более легкий материал, и крепить ее следует с более плотным шагом“. При ремонте плоской крыши также необходимо убедиться в прочности крепежных узлов и их достаточном количестве.
По словам Хабакукк, с приближением грозы непременно нужно следовать предупреждениям и рекомендациям, то есть по возможности избегать вождения и парковать машину либо в гараже, либо на открытом месте, где на нее ничего не упадет. Все незакрепленные предметы, которые может унести сильный ветер, следует убрать со двора и поместить в укрытие. „На сумму ущерба, причиненного штормами в этом году, большое влияние оказал тот факт, что октябрю предшествовал очень красивый и теплый сентябрь, из-за чего многие не успели убрать садовую мебель, батуты и тому подобное“, - добавила Хабакукк.
Если шторм причинит ущерб квартире, частному дому и домашнему имуществу, собственнику поможет жилищное страхование. „С помощью жилищного страхования можно защититься от шторма, затопления, пожара, аварии трубопровода или кражи“, - сказала Хабакукк.
На транспортное средство возрастом до 20 лет можно оформить страхование каско, компенсирующее ущерб, который дорожное страхование не возмещает. „Сюда относятся упавшие на автомобиль во время шторма деревья или вмятины от града, повреждения от упавших с крыши снега или льда, а также дорожно-транспортное происшествие, если в аварии участвовало одно транспортное средство или виноват сам водитель автомобиля“, - уточнила Хабакукк.
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