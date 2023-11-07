ФОТО | Ущерб от штормов в нынешнем октябре был крупнейшим за последние годы

„В октябре этого года мы получили в общей сложности 231 сообщение об ущербе, связанном с силами стихии. Это превышает средний показатель более чем в четыре раза“, - рассказала руководитель группы имущественных ущербов PZU Kindlustus Марге Хабакукк. Общая сумма ущерба от штормов также оказалась значительно выше обычного, превысив в октябре этого года 440 000 евро.

„Самый большой ущерб за месяц 8 октября понес один солнечный парк, где были разрушены три ряда солнечных панелей. Финансовые потери превышают 100 тысяч евро“, - сказала Хабакукк. 7 октября ущерб на сумму около 11 000 евро был причинен в результате падения на здание дерева, а ущерб на сумму более 10 000 евро – в результате того, что шторм сорвал со здания около 20 квадратных метров кровли.

До этого столь массово случаи ущерба в октябре были зарегистрированы в 2019 году, когда компания PZU Kindlustus получила 101 уведомление об ущербах, связанных с природными силами, а общая сумма компенсаций превысила 200 000 евро. В октябре 2021 года было получено 57 сообщений о таких ущербах, сумма компенсаций достигла почти 60 000 евро, а в 2022 году PZU Kindlustus получила 44 уведомления о связанных со стихией ущербах, общая сумма компенсаций по которым составила почти 150 000 евро. Самый спокойный октябрь выдался в 2020 году: тогда было получено всего два уведомления об ущербе, связанном с природными силами.

„Большинство сообщений поступило в связи с поломанными ураганом деревьями и ветвями, причинившими ущерб зданиям, транспортным средствам и оградам частных домов“, - отметила Хабакукк. Помимо связанных с деревьями повреждений, также было много сообщений о повреждении крыш. Мы получили и более 10 сообщений в рамках страхования каско, когда на автомобили падали сломанные во время бури деревья или ветки. Также были случаи, когда сильный ветер с силой бил неаккуратно открытой дверью по соседней машине.