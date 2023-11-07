На пост председателя Партии реформ претендует только Кая Каллас. Кто баллотируется в правление?

В правление партии выдвигают свои кандидатуры Аннели Аккерманн, Йоко Алендер, Андрес Аро, Вильяр Яаму, Марио Кадастик, Эркки Келдо, Лиис Клаар, Урмас Клаас, Эрик Нийлес-Кросс, Урмас Круузе, Калле Лаанет, Хана Лахе, Марис Лаури, Эвелин Лехтсаар, Юрген Лиги, Кристен Михал, Марко Михкельсон, Каупо Нылвак, Урмас Паэт, Ханно Певкур, Ынне Пиллак, Сигне Рийсало, Пипи-Лийс Симанн, Айвар Сыэрд, Андрес Сутт, Оксана Тандит, Калле Тоомет, Март Вырклаэв.

Согласно уставу партии, три члена правления избираются на региональном уровне: один от Северного региона, один от Западного и один от Южного.

Кандидатами от Северного региона являются Катрин Куусемяэ, Кайт Кадаямяги и Маарья Метстак. Кандидатами от Западного региона являются Ирина Талвисте и Айвар Вийдик. Кандидатом от Южного региона является Мадис Тимпсон.

Голосование пройдет в электронном виде с 9 по 16 ноября.

В правление Партии реформ входят 17 членов вместе с председателем партии. Результаты выборов председателя и правления партии будут объявлены на общем собрании Партии реформ 18 ноября.

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