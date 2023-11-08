ВИДЕООПРОС | Таллиннцы о забастовке учителей: если просто сидеть и возмущаться, никто этого не услышит

Опрошенная женщина считает, что забастовки нужны. „В Финляндии это делают постоянно, потому что там профсоюз работает лучше. В Эстонии все зависит от минимальной заработной платы, а у нас это очень маленькая минимальная заработная плата. И прожиточный минимум не соответствует ценам. Пусть хотя бы учителя делают забастовку“.

Другая участвующая в опросе женщина считает, что проведение таких забастовок — неэффективно. „У правительства очень туго с деньгами. Будут пытаться договориться по-другому“.

Еще одна женщина делится, что „хотелось бы, чтобы правительство услышало просьбу учителей. Если просто сидеть и возмущаться, никто этого действительно не услышит. А так может дойдет до правительства“.

„Зарплата сейчас у всех низкая, не только у учителей“, отметила еще одна опрошенная.

Подробности - в нашем видеоопросе!

Напомним, что Союз работников образования планирует провести предупредительную забастовку 10 ноября. Учителя, принимающие участие в забастовке, не будут выполнять свои рабочие обязанности с 8:00 до 9:00 в детских садах и с 9:00 до 10:00 в школах.

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