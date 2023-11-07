Полиция назвала причину вчерашнего ДТП, в котором погибли мужчина и ребенок

ДТП с трагическими последствиями произошло в 16.40 в селе Хара.

Начальник службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирсс сообщил во вторник Delfi: по предварительным данным, автомобиль Volkswagen Touran двигался по Хара теэ со стороны Пудисоо в сторону Хара, когда столкнулся с открепившейся опорой подъемника грузовика Scania, который двигался навстречу.

„Почему и как во время поездки сорвалась с крепления опора, будет выяснено в ходе расследования уголовного дела“, - сказал Кирсс.

В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля (38-летний мужчина) и сидевшая сзади 8-летняя девочка. Они погибли на месте происшествия от полученных травм.

Находившиеся в машине двое детей 12-ти и 9-ти лет были доставлены на медосмотр в больницу, но, к счастью, серьезных повреждений они не получили.

Полиция выражает соболезнование близким погибших.

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