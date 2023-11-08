Новости Эстонии
08.11.2023, 16:35

„Известняк здесь добывать не будут!“ Предпринята вторая попытка создать заповедник в Харьюмаа

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Леса на территории будущего заповедника Сырве
Леса на территории будущего заповедника Сырве
ФОТО: Foto: Andres Putting

Правительство Каи Каллас предприняло очередную попытку создать в волости Харку недалеко от Таллинна новый заповедник. Ровно год назад такое намерение провалилось, так как тогдашнее Министерство экономики и коммуникаций, ссылаясь на необходимость добычи известняка, высказалось против, пишет Delfi Forte.

Год назад Мадис Каллас (СДП), занимавший тогда пост министра окружающей среды, направил на согласование законопроект, предусматривающий создание заповедника Сырве в волости Харку (по названию расположенной в тех местах деревни Сырве, к одноименному полуострову в юго-западной части Сааремаа законопроект не имел отношения — прим. перев.). Как выяснилось вскоре, министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут (СДП) давала добро только в том случае, если в заповедник не будут включены три перспективных с точки зрения добычи известняка земельных участка.

В адресованном Мадису Калласу письме Рийна Сиккут написала, что Министерство экономики и коммуникаций согласует проект создания заповедника Сырве только при условии, что из него будут исключены три участка, фигурирующих в ходатайстве о лицензии на проведение геологических исследований, — Раннамыйза, Ранамыйза II и Раннамыйза III, и границы заповедника будут изменены соответствующим образом.

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