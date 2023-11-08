„Известняк здесь добывать не будут!“ Предпринята вторая попытка создать заповедник в Харьюмаа

Год назад Мадис Каллас (СДП), занимавший тогда пост министра окружающей среды, направил на согласование законопроект, предусматривающий создание заповедника Сырве в волости Харку (по названию расположенной в тех местах деревни Сырве, к одноименному полуострову в юго-западной части Сааремаа законопроект не имел отношения — прим. перев.). Как выяснилось вскоре, министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут (СДП) давала добро только в том случае, если в заповедник не будут включены три перспективных с точки зрения добычи известняка земельных участка.