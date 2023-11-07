Новости Эстонии
07.11.2023, 14:55

Маргус Цахкна готов рассмотреть возможность баллотироваться на пост председателя Eesti 200

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Cтанет ли Цахкна следующим председателем Eesti 200?
Cтанет ли Цахкна следующим председателем Eesti 200?
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Министр иностранных дел и глава правительственной делегации Eesti 200 заявил, что ему необходимо обсудить этот вопрос с однопартийцами.

После отставки Лаури Хуссара с поста председателя партии Eesti 200, в качестве его возможного преемника обсуждаются в основном два имени. Хотя нынешний председатель сегодня в передаче Terevisioon на канале ETV также упомянул имена Игоря Таро, Лийзы Пакосты и Хендрика Йоханнеса Терраса, больше всего в партии говорят в этом контексте о кандидатурах Цахкна и министра образования и науки Кристины Каллас.

Каллас, возглавлявшая партию с 2018 по 2022 год, сообщила Postimees, что не принимала решение баллотироваться на пост председателя. На выборах руководства, состоявшихся в 2022 году, она с небольшим перевесом проиграла Хуссару. Последний ранее критиковал руководство партии. Маргус Цахкна не баллотировался на пост лидера партии, хотя с 2015 по 2017 год он был председателем партии Isamaa (тогда IRL).

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