Маргус Цахкна готов рассмотреть возможность баллотироваться на пост председателя Eesti 200

После отставки Лаури Хуссара с поста председателя партии Eesti 200, в качестве его возможного преемника обсуждаются в основном два имени. Хотя нынешний председатель сегодня в передаче Terevisioon на канале ETV также упомянул имена Игоря Таро, Лийзы Пакосты и Хендрика Йоханнеса Терраса, больше всего в партии говорят в этом контексте о кандидатурах Цахкна и министра образования и науки Кристины Каллас.