Министерство пытается помешать учителям протестовать: „Пятничная забастовка будет незаконной“(2)
Сегодня Министерство образования и науки разослало школам письмо, в котором заявило, исходя из ряда статей закона, что запланированная на пятницу забастовка пройдет незаконно.
В вышеупомянутом письме Министерство образования и науки утверждает, что забастовку можно организовать только для разрешения трудового спора, если ей предшествуют переговоры и примирительные процедуры. При этом в министерстве заявляют, что это не трудовой спор, а подготовительные обсуждения перед переговорами.
„Если исходить из юридического определения, запланированной в настоящее время забастовке не предшествовали переговоры или процесс примирительного производства. Таким образом, сложилась ситуация, когда у учителей государственных школ нет оснований для забастовки, а предстоящая забастовка незаконна“, - говорится в письме.
По данным министерства, пока состоялись лишь подготовительные обсуждения к переговорам о минимальной заработной плате, которые не могут привести к коллективному трудовому спору или примирительной процедуре. Таким образом, условия для организации забастовки не были выполнены.
В письме министерство привело и ряд других инструкций по теме забастовки, разъясняя, например, роль директора школы и порядок расчета зарплаты. Также, по данным министерства, различают предупредительную забастовку, которую планирует профсоюз, и забастовку поддержки.
„Если происходит забастовка учителей против государства, с юридической точки зрения, согласно закону, учителя государственных школ - единственные, кто может бастовать против своего работодателя, а учителя других школ могут присоединиться к забастовке в поддержку“, - подчеркнули в сообщении министерства.
Председатель Союза работников образования Реэмо Вольтри заявил в ответ, что это дезинформация, право пятничной предупредительной забастовки вытекает непосредственно из закона, о ней корректно уведомлен государственный посредник, со стороны которого никаких возражений не поступило.
По словам Вольтри, согласно закону, для предупредительной забастовки должны быть соблюдены только два условия: она не может длиться более часа и о ней необходимо объявить не менее, чем за три дня.
„Таким образом, все требования были выполнены, и в эту пятницу состоится самая настоящая предупредительная забастовка учителей“, - сказал Вольтри.
В минувшую пятницу Союз работников образования Эстонии объявил, что, поскольку правительство тянет с переговорами о зарплате и, в отличие от учителей, не предложило ни одного конкретного плана по выполнению соглашения, 10 ноября педагоги по всей Эстонии проведут предупредительную забастовку.
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