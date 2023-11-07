Министерство пытается помешать учителям протестовать: „Пятничная забастовка будет незаконной“

В вышеупомянутом письме Министерство образования и науки утверждает, что забастовку можно организовать только для разрешения трудового спора, если ей предшествуют переговоры и примирительные процедуры. При этом в министерстве заявляют, что это не трудовой спор, а подготовительные обсуждения перед переговорами.

„Если исходить из юридического определения, запланированной в настоящее время забастовке не предшествовали переговоры или процесс примирительного производства. Таким образом, сложилась ситуация, когда у учителей государственных школ нет оснований для забастовки, а предстоящая забастовка незаконна“, - говорится в письме.

По данным министерства, пока состоялись лишь подготовительные обсуждения к переговорам о минимальной заработной плате, которые не могут привести к коллективному трудовому спору или примирительной процедуре. Таким образом, условия для организации забастовки не были выполнены.

В письме министерство привело и ряд других инструкций по теме забастовки, разъясняя, например, роль директора школы и порядок расчета зарплаты. Также, по данным министерства, различают предупредительную забастовку, которую планирует профсоюз, и забастовку поддержки.

„Если происходит забастовка учителей против государства, с юридической точки зрения, согласно закону, учителя государственных школ - единственные, кто может бастовать против своего работодателя, а учителя других школ могут присоединиться к забастовке в поддержку“, - подчеркнули в сообщении министерства.

Председатель Союза работников образования Реэмо Вольтри заявил в ответ, что это дезинформация, право пятничной предупредительной забастовки вытекает непосредственно из закона, о ней корректно уведомлен государственный посредник, со стороны которого никаких возражений не поступило.

По словам Вольтри, согласно закону, для предупредительной забастовки должны быть соблюдены только два условия: она не может длиться более часа и о ней необходимо объявить не менее, чем за три дня.