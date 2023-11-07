07.11.2023, 14:14
Обвиняемый в госизмене Айво Петерсон предстал перед судом(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам обвиняемого в государственной измене Айво Петерсона, с пути его сбили другие люди.
По словам Петерсона, что один из тех, кто обвиняется вместе с ним, восемь месяцев назад предложил ему возможность посетить Донбасс, и он ею, ничего плохого не имея в виду, воспользовался, чтобы получить ответы на возникшие вопросы.
„Украину жалко“
„Украину жалко, — сказал Петерсон. - Визит вызвал еще больше вопросов“.