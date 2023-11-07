Обвиняемый в госизмене Айво Петерсон предстал перед судом

По словам Петерсона, что один из тех, кто обвиняется вместе с ним, восемь месяцев назад предложил ему возможность посетить Донбасс, и он ею, ничего плохого не имея в виду, воспользовался, чтобы получить ответы на возникшие вопросы.

Петерсон рассказал, что перед поездкой на Донбасс ему обещали, что он свободно сможет все освещать, но это оказалось не так. Поэтому некоторые видеокадры у него остались неопубликованными. „Я не мог освещать свободно, так, как я хотел. Поэтому я не стал публиковать всего“, — сказал Петерсон. Он полагал, что если сделает что-то не так, правоохранительные органы вмешаются и объяснят, что на вещи надо смотреть и.