ФОТО | Члены KOOS пикетируют перед домом суда в поддержку Айво Петерсона

Протестующие требуют справедливого судебного процесса. Большую часть из них привезли на автобусе из Ида-Вирумаа.

Сегодня в 12 часов состоится первое заседание по делу Петерсона, который обвиняется в госизмене. Ему грозит пожизненное заключение.

Петерсон был задержан Полицией безопасности (КаПо) 10 марта. Кроме него, были задержаны Дмитрий Роотси, которого также обвиняют в государственной измене, и Андрей Андронов, которого обвиняют в ненасильственных действиях против Эстонской Республики, совершенных иностранцем.

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