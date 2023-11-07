07.11.2023, 11:47
ФОТО | Члены KOOS пикетируют перед домом суда в поддержку Айво Петерсона(49)
Сегодня в 11 часов перед Харьюским уездным судом партия KOOS начала пикет в поддержку Айво Петерсона.
Протестующие требуют справедливого судебного процесса. Большую часть из них привезли на автобусе из Ида-Вирумаа.
Сегодня в 12 часов состоится первое заседание по делу Петерсона, который обвиняется в госизмене. Ему грозит пожизненное заключение.
Петерсон был задержан Полицией безопасности (КаПо) 10 марта. Кроме него, были задержаны Дмитрий Роотси, которого также обвиняют в государственной измене, и Андрей Андронов, которого обвиняют в ненасильственных действиях против Эстонской Республики, совершенных иностранцем.
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