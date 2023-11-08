Новости Эстонии
08.11.2023, 08:20

Премьер-министры Венгрии и Словакии против предоставления Украине 50 миллиардов евро. Их точку зрения разделяет и EKRE

 
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на выходных заверила президента Украины Владимира Зеленского, что Евросоюз готов помочь Украине миллиардами евро.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на выходных заверила президента Украины Владимира Зеленского, что Евросоюз готов помочь Украине миллиардами евро.
ФОТО: Thomas Peter | Reuters/Scanpix

Члены комиссии по делам Евросоюза от EKRE проголосовали против предоставления Украине дополнительных финансовых средств, - пишет Eesti Päevaleht.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая Киев на выходных, пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Европейский союз поддержит Украину 50 миллиардами евро в течение следующих четырех лет. „Вы боретесь не только за себя, но и за нашу свободу, демократию и будущее“, - заявила фон дер Ляйен перед Верховной Радой Украины. Она добавила: „Вы боретесь за Европу. Мы усвоили это на собственном горьком опыте. Уважаемые члены парламента, дорогие люди Украины, дуже дякую (большое спасибо - Х.К.)

В какой-то степени, обещая деньги Украине, их раздают, не поделив шкуру убитого медведя, потому что на заседании Европейского совета, состоявшемся на прошлой неделе, не было достигнуто никакого соглашения. Эстония поддерживает предложение Еврокомиссии разрешить выделение этих денег, но на встрече глав государств в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразили свое несогласие с предоставлением финансовой помощи.

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