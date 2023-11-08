Премьер-министры Венгрии и Словакии против предоставления Украине 50 миллиардов евро. Их точку зрения разделяет и EKRE

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая Киев на выходных, пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Европейский союз поддержит Украину 50 миллиардами евро в течение следующих четырех лет. „Вы боретесь не только за себя, но и за нашу свободу, демократию и будущее“, - заявила фон дер Ляйен перед Верховной Радой Украины. Она добавила: „Вы боретесь за Европу. Мы усвоили это на собственном горьком опыте. Уважаемые члены парламента, дорогие люди Украины, дуже дякую (большое спасибо - Х.К.)“