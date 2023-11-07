Низкие зарплаты в сфере образования: учителя встречаются с премьер-министром

Предприниматели и директора школ подчеркивают, что, если зарплаты учителей не вырастут в ближайшее время, под угрозой окажется как экономика Эстоии, так и переход на эстоноязычное образование.

Встречала началась в 10:30 в доме Стенбока.

„Мы очень надеемся, что нам удастся достичь разумного компромисса. Вопрос в приоритетах правительства“, - выразил надежду Волтри.

На переговорах работники образования выдвигают следующие предложения: повышение минимальной заработной платы учителей не менее чем на 8% в 2024 году, подписание коллективного договора на ближайшие четыре года, обеспечивающего повышение годовой минимальной заработной платы и сохранение привязки заработной платы педагогов дошкольного образования к минимальной заработной плате, а также обеспечение необходимого для этого дополнительного финансирования со стороны местных самоуправлений.

В пятницу, 10 ноября, в 14:00 в Тарту состоится следующая встреча, в которой при посредничестве государственного примирителя примут участие представители Министерством образования и науки, Союза работников образования и Союзом городов и самоуправлений.

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