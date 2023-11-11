Экономика
11.11.2023, 09:44

Облагается ли налогом унаследованная криптовалюта? Специалист объясняет нюансы

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Комментарии налогового аудитора ЕМТА
На сайте Налогово-таможенного департамента (EMTA) в разделе, посвященному налогу на наследство, указано, что при обмене унаследованной иностранной валюты на евро не возникает никаких обязательств по подоходному налогу. А как обстоят дела с криптовалютой?
На сайте Налогово-таможенного департамента (EMTA) в разделе, посвященному налогу на наследство, указано, что при обмене унаследованной иностранной валюты на евро не возникает никаких обязательств по подоходному налогу. А как обстоят дела с криптовалютой?
ФОТО: DADO RUVIC | REUTERS

Нужно ли платить подоходный налог, если вы унаследовали криптовалюту и обменяли ее на евро? Разбирался Delfi Ärileht.

Наследовать можно практически все: от недвижимости до фотоальбома. Однако в наши дни нередко в инвестиционном портфеле умершего человека наряду с акциями и облигациями можно найти биткойны или эфириум. Криптовалюта, внезапно свалившаяся вам на шею, может вызвать ряд вопросов — например, стоит ли конвертировать ее в евро? Или лучше в доллары? Или оставить нетронутой?

„Криптовалюта, полученная в наследство, не облагается подоходным налогом при ее получении“, — говорит налоговый инспектор Криста Рандвере из отдела налоговых проверок Налогово-таможенного департамента Эстонии. Другими словами, криптовалюта ведет себя как любой другой актив.

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