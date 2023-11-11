11.11.2023, 09:44
Облагается ли налогом унаследованная криптовалюта? Специалист объясняет нюансы(4)
Комментарии налогового аудитора ЕМТА
ФОТО: | REUTERS
Нужно ли платить подоходный налог, если вы унаследовали криптовалюту и обменяли ее на евро? Разбирался Delfi Ärileht.
Наследовать можно практически все: от недвижимости до фотоальбома. Однако в наши дни нередко в инвестиционном портфеле умершего человека наряду с акциями и облигациями можно найти биткойны или эфириум. Криптовалюта, внезапно свалившаяся вам на шею, может вызвать ряд вопросов — например, стоит ли конвертировать ее в евро? Или лучше в доллары? Или оставить нетронутой?