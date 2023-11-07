Популярность искусственного интеллекта привела к появлению новых рабочих мест со средней зарплатой более 7000 евро

Рост искусственного интеллекта весьма значим, и эта возможность используется каждый день во всем мире. По данным опроса, проведенного компанией Deel, 84% респондентов используют решения искусственного интеллекта в своей работе, 37% из них — каждый день. Таким образом, рост роли ИИ может показаться предсказуемым, но реальные темпы его расширения поистине экстраординарны.

На конец сентября на платформе Deel было более 5000 активных контрактов в области искусственного интеллекта, науки о данных и разработки программного обеспечения, подписанных с более чем 2100 различными организациями по всему миру — за год набор на должности в этой сфере увеличился на 59%.

Новые должности

Стоит отметить такие должности, как инженер по компьютерному зрению ИИ (AI Computer Vision Engineer), который помогает программам обрабатывать визуальные данные и распознавать различные объекты по мере необходимости, и руководитель обучения ИИ, чья повседневная работа включает в себя обучение искусственного интеллекта понимать вводимые пользователем данные и производить решения.

В сфере найма лидировали США, за ними следовали Канада, Великобритания и Германия. Однако наибольшее количество рабочих мест, связанных с искусственным интеллектом, прибыло из Канады, за ней следуют такие страны, как Индия, Испания, Германия и Великобритания.

Зарплаты различаются в зависимости от региона, но больше всего от роста искусственного интеллекта выиграла Латинская Америка, где средняя зарплата в течение года росла скромно, но стабильно — в сентябре 2022 года она составляла в среднем 5500 евро в месяц, а в сентябре 2023 года уже 5680 евро. В ближневосточном и африканском регионах средняя зарплата составляла 7800 евро в сентябре 2022 года и выросла лишь незначительно за год в среднем до 7850 евро в сентябре 2023 года.

Необходимость быстрого поиска рабочей силы