Популярность искусственного интеллекта привела к появлению новых рабочих мест со средней зарплатой более 7000 евро
Платформа кадровых ресурсов Deel в прошлом году рассматривала возможность найма на должности в области ИИ по всему миру, и искусственный интеллект принес на рынок ряд новых рабочих мест, что привело к заметному росту за год как количества сотрудников, так и организаций, пишет Delfi Ärileht.
Рост искусственного интеллекта весьма значим, и эта возможность используется каждый день во всем мире. По данным опроса, проведенного компанией Deel, 84% респондентов используют решения искусственного интеллекта в своей работе, 37% из них — каждый день. Таким образом, рост роли ИИ может показаться предсказуемым, но реальные темпы его расширения поистине экстраординарны.
На конец сентября на платформе Deel было более 5000 активных контрактов в области искусственного интеллекта, науки о данных и разработки программного обеспечения, подписанных с более чем 2100 различными организациями по всему миру — за год набор на должности в этой сфере увеличился на 59%.
Новые должности
Стоит отметить такие должности, как инженер по компьютерному зрению ИИ (AI Computer Vision Engineer), который помогает программам обрабатывать визуальные данные и распознавать различные объекты по мере необходимости, и руководитель обучения ИИ, чья повседневная работа включает в себя обучение искусственного интеллекта понимать вводимые пользователем данные и производить решения.
В сфере найма лидировали США, за ними следовали Канада, Великобритания и Германия. Однако наибольшее количество рабочих мест, связанных с искусственным интеллектом, прибыло из Канады, за ней следуют такие страны, как Индия, Испания, Германия и Великобритания.
Зарплаты различаются в зависимости от региона, но больше всего от роста искусственного интеллекта выиграла Латинская Америка, где средняя зарплата в течение года росла скромно, но стабильно — в сентябре 2022 года она составляла в среднем 5500 евро в месяц, а в сентябре 2023 года уже 5680 евро. В ближневосточном и африканском регионах средняя зарплата составляла 7800 евро в сентябре 2022 года и выросла лишь незначительно за год в среднем до 7850 евро в сентябре 2023 года.
Необходимость быстрого поиска рабочей силы
„Я считаю, что взаимодополняющие тенденции позволили искусственному интеллекту проникнуть во все уголки мира. Например, скорость внедрения ИИ сломала традиционные барьеры найма персонала, что привело к необходимости быстрого поиска рабочей силы и позволило получать информацию о местных возможностях на рынке труда всего в несколько кликов“, — комментирует Лийна Лаас, руководитель расширения рынков Восточной и Центральной Европы компании Deel.
„В настоящее время в области поддержки развития искусственного интеллекта в мире лидирует Канада, ей на пятки наступает США. Я думаю, что Эстония также могла бы быть более активной и своим опытом поддерживать искусственный интеллект, науку о данных и разработку программного обеспечения во всем мире“, — добавляет она.
Статистика Diil взята за период с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года.
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