ВИДЕО | Март Хельме о финансах Каи Каллас: если все чисто, то не проблема выложить карты на стол

После заседания комиссии Хельме сказал Delfi, что комиссия дважды запрашивала у премьер-министра информацию о ее доходах, но ничего не получила. По словам Хельме, с одной стороны, они хотели знать, на каких условиях Каллас продала принадлежащие ей объекты недвижимости и заработала ли на этом прибыль. С другой стороны, комиссия хотела выяснить, какой был доход Каллас, когда она работала в адвокатском бюро и как премьер-министр сохранила заработанное таким образом, что оно не потеряло своей ценности.