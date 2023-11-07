Новости Эстонии
07.11.2023, 10:45

ВИДЕО | Март Хельме о финансах Каи Каллас: если все чисто, то не проблема выложить карты на стол

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Председатель специальной антикоррупционной комиссии Март Хельме (EKRE) сказал, что члены комиссии из входящих в коалицию партий нанесли ущерб авторитету спецкомиссии и парламента.

Вчера, 6 ноября, снова состоялось заседание специальной антикоррупционной комиссии, на котором были подведены промежуточные итоги по делу о кредите, предоставленном премьер-министром Каей Каллас фирме Novaria Consult.

После заседания комиссии Хельме сказал Delfi, что комиссия дважды запрашивала у премьер-министра информацию о ее доходах, но ничего не получила. По словам Хельме, с одной стороны, они хотели знать, на каких условиях Каллас продала принадлежащие ей объекты недвижимости и заработала ли на этом прибыль. С другой стороны, комиссия хотела выяснить, какой был доход Каллас, когда она работала в адвокатском бюро и как премьер-министр сохранила заработанное таким образом, что оно не потеряло своей ценности.

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