„Эстонией руководит правительство, которое душит экономику“. Урве Пало вступает в Isamaa

„Я глубоко обеспокоена состоянием и конкурентоспособностью нашей экономики. Эстонией руководит правительство, которое душит экономическую жизнь. В результате его действий и бездействия нас ждет беспрецедентное и необдуманное повышение налогов. Это еще больше ухудшит международную конкурентоспособность компаний, ускорит инфляцию и увеличит неравенство в обществе. В этой ситуации я чувствую, что не могу оставаться сторонним наблюдателем“, - объяснила Пало свое решение вернуться в политику.

„Isamaa понимает, что государство процветает, когда у людей есть работа, а у предпринимателей смелость инвестировать. Isamaa — это позитивная альтернатива антиэкономической политике нынешнего правительства“, — добавила Пало.

Председатель Isamaa Урмас Рейнсалу приветствовал решение Пало вступить в партию. „Я рад, что в Isamaa собираются сильные лидеры и люди с опытом управления. Это еще больше укрепит нашу команду. Политика, которую проводит правительство Партии реформ, неприемлема для предприимчивого эстонского народа. Isamaa является альтернативой этому“, - сказал Рейнсалу.

„Урве, которая четыре раза занимала пост министра, была хорошим примером для других женщин в эстонской политике. Я рада, что ряды Isamaa пополнились сильным и опытным политиком“, - прокомментировала приход Пало вице-председатель Isamaa Рийна Солман.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .