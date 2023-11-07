ГРАФИКА | Где инфляция ниже — в Эстонии, Латвии или Литве? А что в других странах ЕС?

Начало 2023 года ЕС встретил с инфляцией в 10% в годовом выражении. Причем в странах Балтии рост цен был особенно высоким: Литва 18,5%, Эстония 18,6%, Латвия 21,4%. В начале осени ситуация заметно улучшилась. Более того, рост цен в тех же странах оказался уже ниже среднего для ЕС. Так, при годовой инфляции в ЕС в 4,9% в сентябре в Литве он составил 4,1%, в Эстонии 3,9% и наконец в Латвии темп роста цен сократился до 3,6%.