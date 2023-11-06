При пожаре в жилом доме погиб мужчина

В понедельник, 6 ноября, в 19:19 центр тревоги получил сообщение о пожаре на одном из хуторов в дереве Мийасте в волости Пылва в Пылвамаа.

Прибывшие на место спасатели из отделений Пылва, Ряпина и Выру, а также добровольные спасатели Вынну сразу же приступили у тушению возгорания.

К сожалению, в 19:44 в доме было обнаружено тело 59-летнего мужчины.

Возгорание было локализовано в 19:49. По состоянии на 20:20 работы по полной ликвидации последствий еще продолжались.

В этом году в Эстонии огонь забрал жизни уже 33 человек.

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