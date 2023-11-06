06.11.2023, 20:37
При пожаре в жилом доме погиб мужчина
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня вечером в пожаре в жилом доме в Пылвамаа погиб человек.
В понедельник, 6 ноября, в 19:19 центр тревоги получил сообщение о пожаре на одном из хуторов в дереве Мийасте в волости Пылва в Пылвамаа.
Прибывшие на место спасатели из отделений Пылва, Ряпина и Выру, а также добровольные спасатели Вынну сразу же приступили у тушению возгорания.
К сожалению, в 19:44 в доме было обнаружено тело 59-летнего мужчины.
Возгорание было локализовано в 19:49. По состоянии на 20:20 работы по полной ликвидации последствий еще продолжались.
В этом году в Эстонии огонь забрал жизни уже 33 человек.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.