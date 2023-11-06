Лаури Хуссар покидает пост председателя Eesti 200

О своем желании уйти с поста председателя и сосредоточиться на исполнении обязанностей спикера Рийгикогу Хуссар сообщил сегодня на собрании руководства партии.

По словам Хуссара, в сегодняшней сложной политической ситуации роль спикера парламента требует учета прав всех депутатов и надпартийного процесса принятия решений, чтобы вывести Рийгикогу из тупика. “Парламент Эстонии столкнулся с самой большой волной обструкции за всю историю, и я пришел к выводу, что хочу посвятить себя исправлению ситуации в Рийгикогу, чтобы парламент мог выполнить все свои обязательства, вытекающие из Конституции, и вернуть в зал заседаний конструктивные дебаты“, - пояснил Хуссар.

По его словам, принять решение помогла и созванное им в октябре собрание экспертов, на котором обсуждались возможные пути выхода из тупика. Тогда ряд экспертов подчеркнули роль спикера Рийгикогу и важность разделения ведущих политиков партий.

Хуссар был избран председателем Eesti 200 15 октября прошлого года. Под его руководством была проведена избирательная кампания парламентских выборов и партия получила в Рийгикогу 14 мест.

Согласно решению правления, общее собрание Eesti 200 соберется для избрания нового председателя 19 ноября. Крайний срок выдвижения кандидатур - 12 ноября.

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