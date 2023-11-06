Прощальный матч Контавейт будет обслуживать именитый судья. „Надеюсь, меня научат правильному эстонскому произношению“

На этой неделе Нуни впервые в жизни посетит Таллинн. На данный момент он все еще наслаждается отдыхом на родине в компании своей семьи.

Остальное, как говорится, уже история. Работая в основном на женских турнирах WTA, Нуни обслужил уже шесть финалов турниров „Большого шлема“. Дебютировал он в качестве линейного арбитра на Открытом чемпионате Франции в 1992 году, когда ему было 16 лет.

„Теннис во Франции был дорогим видом спорта, и мы не могли позволить себе полноценно заниматься, поэтому занимались в клубе всякой подсобной работой: чистили песчаные корты, красили линии, возились в здании клуба. В какой-то момент клубу понадобился судья для местного теннисного турнира, и мы с братом решили попробовать, чтобы заработать немного карманных денег на уроки тенниса. Так началась моя работа в качестве судьи“.

„Я играл в баскетбол с шести лет и не был большим поклонником тенниса. Но после того, как Янник Ноа выиграл Открытый чемпионат Франции [в 1983 году], мой брат захотел играть в теннис. Он сделал себе деревянную ракетку, чтобы набивать мяч о стену“, — рассказывал Ноуни в 2020 году сайту WTA.

Выросший в семье алжирских иммигрантов, Нуни ранее вспоминал, что увлекся теннисом по примеру своего брата Милуда, который был старше его на четыре года.

„Когда мне было 17 лет, мобильных телефонов не было. Я позвонил своей девушке домой. Ответил ее отец, и на следующий день она сказала мне: „Кадер, мой отец не поверил, когда я ему сказала, что ты моего возраста. Он думал, что тебе 30 лет!“, — вспоминал Нуни в интервью tennismajors.com в прошлом году.

Мало того, что знаменитый тембр Нуни часто создает приятные моменты на корте, в его личной жизни также были в связи с его голосом памятные случаи.

Газета New York Times назвала Нуни, известного своим своеобразным способом подсчета очков, теннисным Барри Уайтом (имея в виду американского соул-певца, трехкратного обладателя премии „Грэмми“). О его голосе в различных изданиях мира можно найти больше статей, чем о спорных решениях, а это показывает, что последних у него особо и не было. За свою жизнь он приобрел пару „врагов“, но у кого их нет...

„Я никогда не был в Эстонии - мне кажется, что это замечательное место. Моя поездка будет короткой, во время которой надеюсь многое увидеть. Я провел небольшое ознакомление со страной в интернете, и все выглядит очень красиво, так что я с нетерпением жду этой поездки“, — сказала Нуни.

Почему же именитый судья решил принять участие в таком мероприятии? „По нескольким причинам. Анетт - прекрасная спортсменка, и я думаю, что участие в подобном мероприятии на глазах у своей публики будет очень эмоциональным опытом - мы не так часто получаем подобные эмоции в своей карьере“.

„Время проведения этого матча также подходит мне, — продолжил Нуни. - Я только что закончил свой сезон. Я не часто работаю на выставочных матчах, но думаю, что для этого есть веские причины. Почему бы не провести одну игру в спокойной обстановке - у нас не так много таких возможностей в течение сезона“.

На теннисных турнирах судьи, как правило, объявляют счет на местном языке, а это значит, что Нуни придется выучить цифры и основные термины на эстонском языке, прежде чем приступить к работе в „Тондираба“. „Обычно мы объявляем счет на местном языке, а затем на английском. Я сделаю все, что в моих силах. Мне просто нужно, чтобы кто-то научил меня правильному произношению. Надеюсь, я не буду совсем уж плох. Но есть страны, где мы используем только английский язык, например, в Азии или Скандинавии“, — сказал Нуни.

Самое приятное — заниматься делом, которое мне нравится и которым я хотел заниматься в молодости. Кадер Нуни

На вопрос о том, что ему больше всего нравится в работе судьи, Нуни ответил: „Самое приятное — заниматься делом, которое мне нравится и которым я хотел заниматься в молодости. А также быть свидетелем истории и встречаться с великими спортсменами“.

Но что является самым неприятным? „Социальные сети в наши дни — не лучшее место для арбитра, — усмехается он. - Быть вдали от семьи тоже иногда бывает трудно“.