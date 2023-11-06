Прощальный матч Контавейт будет обслуживать именитый судья. „Надеюсь, меня научат правильному эстонскому произношению“
Прощальный матч Анетт Контавейт против звезды тунисского тенниса Онс Жабер (WTA №7) будет судить 47-летний француз Кадер Нуни. Голос самого известного в мире баритона будет звучать и на эстонском языке в ледовом холле „Тондираба“ в субботу.
Газета New York Times назвала Нуни, известного своим своеобразным способом подсчета очков, теннисным Барри Уайтом (имея в виду американского соул-певца, трехкратного обладателя премии „Грэмми“). О его голосе в различных изданиях мира можно найти больше статей, чем о спорных решениях, а это показывает, что последних у него особо и не было. За свою жизнь он приобрел пару „врагов“, но у кого их нет...
Мало того, что знаменитый тембр Нуни часто создает приятные моменты на корте, в его личной жизни также были в связи с его голосом памятные случаи.
„Когда мне было 17 лет, мобильных телефонов не было. Я позвонил своей девушке домой. Ответил ее отец, и на следующий день она сказала мне: „Кадер, мой отец не поверил, когда я ему сказала, что ты моего возраста. Он думал, что тебе 30 лет!“, — вспоминал Нуни в интервью tennismajors.com в прошлом году.
Выросший в семье алжирских иммигрантов, Нуни ранее вспоминал, что увлекся теннисом по примеру своего брата Милуда, который был старше его на четыре года.
„Я играл в баскетбол с шести лет и не был большим поклонником тенниса. Но после того, как Янник Ноа выиграл Открытый чемпионат Франции [в 1983 году], мой брат захотел играть в теннис. Он сделал себе деревянную ракетку, чтобы набивать мяч о стену“, — рассказывал Ноуни в 2020 году сайту WTA.
„Теннис во Франции был дорогим видом спорта, и мы не могли позволить себе полноценно заниматься, поэтому занимались в клубе всякой подсобной работой: чистили песчаные корты, красили линии, возились в здании клуба. В какой-то момент клубу понадобился судья для местного теннисного турнира, и мы с братом решили попробовать, чтобы заработать немного карманных денег на уроки тенниса. Так началась моя работа в качестве судьи“.
Остальное, как говорится, уже история. Работая в основном на женских турнирах WTA, Нуни обслужил уже шесть финалов турниров „Большого шлема“. Дебютировал он в качестве линейного арбитра на Открытом чемпионате Франции в 1992 году, когда ему было 16 лет.
На этой неделе Нуни впервые в жизни посетит Таллинн. На данный момент он все еще наслаждается отдыхом на родине в компании своей семьи.
„Я никогда не был в Эстонии - мне кажется, что это замечательное место. Моя поездка будет короткой, во время которой надеюсь многое увидеть. Я провел небольшое ознакомление со страной в интернете, и все выглядит очень красиво, так что я с нетерпением жду этой поездки“, — сказала Нуни.
Почему же именитый судья решил принять участие в таком мероприятии? „По нескольким причинам. Анетт - прекрасная спортсменка, и я думаю, что участие в подобном мероприятии на глазах у своей публики будет очень эмоциональным опытом - мы не так часто получаем подобные эмоции в своей карьере“.
„Время проведения этого матча также подходит мне, — продолжил Нуни. - Я только что закончил свой сезон. Я не часто работаю на выставочных матчах, но думаю, что для этого есть веские причины. Почему бы не провести одну игру в спокойной обстановке - у нас не так много таких возможностей в течение сезона“.
На теннисных турнирах судьи, как правило, объявляют счет на местном языке, а это значит, что Нуни придется выучить цифры и основные термины на эстонском языке, прежде чем приступить к работе в „Тондираба“. „Обычно мы объявляем счет на местном языке, а затем на английском. Я сделаю все, что в моих силах. Мне просто нужно, чтобы кто-то научил меня правильному произношению. Надеюсь, я не буду совсем уж плох. Но есть страны, где мы используем только английский язык, например, в Азии или Скандинавии“, — сказал Нуни.
Самое приятное — заниматься делом, которое мне нравится и которым я хотел заниматься в молодости.
На вопрос о том, что ему больше всего нравится в работе судьи, Нуни ответил: „Самое приятное — заниматься делом, которое мне нравится и которым я хотел заниматься в молодости. А также быть свидетелем истории и встречаться с великими спортсменами“.
Но что является самым неприятным? „Социальные сети в наши дни — не лучшее место для арбитра, — усмехается он. - Быть вдали от семьи тоже иногда бывает трудно“.
Мы попросили Нуни назвать самые яркие и запоминающиеся матчи в его долгой карьере. Француз извинился за то, что не смог ответить на этот вопрос подробно, поскольку правила запрещают ему рассказывать о своих играх в прессе.
„Есть целый ряд ярких моментов, в основном все „первые“: первый раз в качестве судьи на главном корте любого турнира, первый финал турнира, первый финал турнира Большого шлема, первый финал турнира WTA по итогам года...“ - перечислил он.
В 2007 году Нуни был доверен первый финал домашнего турнира „Большого шлема“. Матч получился не очень длинным: Жюстин Энен обыграла Ану Иванович со счетом 6:1, 6:2.
„Я очень нервничал“, — вспоминал ранее Нуни (на сайте турнира WTA 2020 в Праге). - Поскольку это был последний матч турнира, люди часто запоминают именно эту игру – поэтому напряжение было. Но я бы сказал, что мы всегда нервничаем, не только в финале. Все игры важны. Я стараюсь расслабиться перед играми и получить положительную энергию от публики - она приходит, когда смотришь и чувствуешь их внимание, но у меня нет никаких ритуалов или чего-то в этом роде“.
Среди других финалов Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде в его активе - 2009 (Светлана Кузнецова - Динара Сафина), 2013 (Серена Уильямс - Мария Шарапова), 2014 (Шарапова - Симона Халеп), 2021 (Барбора Крейчикова - Анастасия Павлюченкова). Есть в карьере Нуни и финал Уимблдона 2018 (Анжелика Кербер - Серена Уильямс).
Последние билеты на прощальный матч Контавейт можно приобрести на сайте piletitasku.ee. Прямую трансляцию матча и интервью Роальда Йоханнсона с Контавейт подписчики Delfi смогут увидеть здесь!
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